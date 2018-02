Brandweer lopend naar brand omdat wagen vastzit in het zand

PIJNACKER - Brandweerlieden zijn lopend naar een brand gegaan aan de Noordweg in Pijnacker omdat hun brandweerauto vast kwam te zitten in het zand.

De brandweer was in de nacht van donderdag op vrijdag gealarmeerd voor een brand in Pijnacker. Er zijn werkzaamheden in de wijk en de chauffeur van de brandweerauto besloot via rijplaten richting de melding te rijden. Aan het eind van de weg belandde het voertuig in het zand omdat de rijplaten niet helemaal doorgelegd waren.

De brandweermannen zijn daarop uitgestapt en rennend naar het brandadres gegaan. Met hulp van een kleine kraan van de brandweer is de brandweerwagen na een uur uit het zand getrokken.