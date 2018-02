Documentaire over Marnix Rueb in de maak: 'Verhaal moet verteld worden'

DEN HAAG - Striptekenaar Marnix Rueb krijgt een documentaire. Filmmakers Bart Grimbergen en Roel Wijngaards-de Meij zijn bezig met de film Kap Nâh over het leven van de bedenker van Haagse Harry.

Marnix Rueb overleed in 2014, maar zijn gedachtegoed is nog springlevend. Twee jaar geleden werd op de Grote Markt ter nagedachtenis aan de Hagenaar al een standbeeld van Haagse Harry onthuld. 'Marnix verdient naast het monument natuurlijk ook nog eens een mooie documentaire', vindt Grimbergen.

Rueb is één van de drie zoons van een Haagse kinderrechter en groeide op in een keurige Haagse buurt. 'Op de Wassenaarseweg, op het zand. Daarna verhuisde hij naar een volkswijk en daar heeft hij Haagse Harry verzonnen', zegt Grimbergen op Radio West. 'Het is een ontzettend bijzonder verhaal dat verteld moet worden.'



Crowdfundig

Om de documentaire te kunnen maken, hebben de makers nog een paar duizend euro nodig. Ze zijn daarom een crowdfundingsactie begonnen. 'Als mensen een warm hart hebben voor Marnix Rueb en Haagse Harry dan nodig ik ze uit om mee te sponsoren.' In totaal hebben de makers 9.000 euro nodig.

Eerder maakten Grimbergen en Wijngaards-De Meij ook een documentaire over het bekendste nummer van Den Haag: O, O, Den Haag, de hit van Harrie Jekkers.

