Fietser zwaargewond na aanrijding met auto op N14

De N14 is afgesloten door een ongeluk. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - Op de N14 bij Wassenaar is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. Hierbij raakte een fietser zwaargewond. De weg richting Leidschendam was hierdoor tot 11.00 uur dicht.

'Een automobiliste trok op terwijl het stoplicht nog op rood stond', zegt verslaggever Rob Vlastuin die het ongeluk zag gebeuren. 'Volgens mij had zij niet in de gaten dat het rood was.' De vrouw zag niet dat er een fietser overstak en reed hem van de zijkant aan. De man vloog daarna door de lucht. 'Ik heb meteen 112 gebeld.'

De fietser is met spoed naar ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de politie. Verkeer richting Utrecht en Rotterdam wordt geadviseerd om te rijden via het centrum van Den Haag (N44, A12).