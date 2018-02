Deel dit artikel:











Boete voor veroorzaker dodelijk ongeluk in Waddinxveen Motorrijder overlijdt na botsing met auto | Foto: Toon van der Poel

WADDINXVEEN - De 23-jarige man die in 2015 in Waddinxveen een motorrijder doodreed krijgt een boete van 1.400 euro. Zijn rijbewijs wordt voor zes maanden ingetrokken waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De man wilde afslaan op het Noordeinde in Waddinxveen maar zag de 47-jarige motorrijder over het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kwam dat omdat er dobbelstenen aan zijn spiegel hingen. Het OM eiste een geldboete van 1400 euro en intrekking van het rijbewijs van zes maanden waarvan drie voorwaardelijk. De 86-jarige moeder van het slachtoffer noemde de eis tegen de man 'schandalig'.