Moeder Ted-Jan Bloemen vindt gouden plak 'waanzinnig'

GOUDA - 'Het is super gegaan en het was waanzinnig'. Dat zei Gretha Bloemen de moeder van Ted-Jan Bloemen vrijdag op Radio west. Bloemen won donderdag de gouden medaille op de 10 kilometer.

'Ted-Jan heeft altijd het doorzettingsvermogen gehad om er toch altijd in te geloven dat hij de 10 kilometer zou winnen, ondanks het feit dat hij zo'n kanjer als Sven Kramer voor zich had'. 'Het is gewoon fantastisch'.

Na de overwinning was het een carrousel aan emoties. Ik was ontzettend gelukkig, happy en dankbaar', zei Gretha vrijdagmorgen in Muijs in de Morgen. 'We hebben Ted-Jan ook nog even gezien om de overwinning te vieren'.



Van Gouda naar Canada

Vrijdag is de medaille-ceremonie en daar zal de familie natuurlijk niet ontbreken. De Goudse Ted-Jan Bloemen schaatst sinds 2014 voor Canada omdat hij ook de Canadese nationaliteit heeft.

