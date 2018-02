Moeder en dochter doodsbang na jarenlange mishandeling dronken vader

DEN HAAG - Het is niet koud in de rechtszaal, toch houden de verdachte, zijn dochter op de publieke tribune en de tolk hun jas aan. Verdachte Sanjay staat terecht omdat hij in een dronken bui zijn vrouw mishandelde met de stok van een mop. Ook zijn dochter moest het ontgelden. Het meisje belde de politie, terwijl haar vader dreigde met een mes: 'Ik ga je afmaken, en jou ook', beet hij ze toe.

Zelf herinnert Sanjay zich niet zoveel meer van het voorval, hij was dronken. Wel weet hij te vertellen dat er ruzie ontstond omdat zijn vrouw niet wilde dat hij een sportwedstrijd zou kijken op tv. Maar gedreigd met een mes? 'Nee, dat is niet gebeurd', zegt Sanjay, in zijn knalgroene jas die lijkt op de huidskleur van Kermit de Kikker.

En zijn vrouw mishandeld met de stok van een mop? 'Nee, ik wilde de tv kapotmaken', houdt hij vol. De rechter vraagt zich af hoe zijn vrouw dan aan de rode plekken en zwellingen op haar onderarm komt. 'Ik heb het niet gedaan', zegt Sanjay.



Dochter al jaren bang voor haar vader

Maar na het incident treft de politie de moeder en tienerdochter aan in huis, de twee zijn in shock. Het huis is een puinhoop. 'Omdat u met allerlei dingen heeft lopen smijten', zegt de rechter.

Bij de politie verklaren de twee dat Sanjay het gezin al sinds 2005 terroriseert. Dat hij twee keer per maand hen bedreigt als hij dronken is. 'Ik ben sinds 2005 bang voor mijn vader', vertelde ze bij de politie. Zijn vrouw smeekt de politie om hulp: 'Ik ben bang.'



Sanjay weet er nog weinig van

Sanjay is er niet van onder de indruk. Als de rechter hem streng bevraagt, zegt hij: 'Is misschien een beetje gebeurd.' Verder is hij veel dingen vergeten. Als de officier van justitie hem vraagt of hij een alcoholprobleem heeft, ontkent hij. Hoe het nu gaat in het huishouden? Het gaat goed, vertelt Sanjay.

Zijn vrouw heeft zelfs een brief geschreven aan de rechter. Ze wil haar aanklacht intrekken, want ze wil samen door met Sanjay. Hij heeft spijt betuigd en zijn leven gebeterd, schrijft ze. Maar het Openbaar Ministerie gelooft niet in de goede bedoelingen van Sanjay.



Alcoholverslaving

'Het is niet zo van, ik heb excuses aangeboden en het is weer goed. Maar het is niet goed', zegt de officier van justitie.'U bagataliseert uw eigen geweld, en als het moeilijk wordt dan weet u het niet meer.' Hij eist een werkstraf van veertig uur, een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een behandeling voor zijn alcoholverslaving.

Zijn dochter zit achter in de zaal en hoort alles. Ze kan haar voeten nauwelijks stilhouden als de advocaat van haar vader zijn verhaal houdt. Hij heeft goede hoop dat het om een eenmalige ruzie ging en vraagt vrijspraak voor Sanjay.



Straf

Maar de rechter gaat daar niet in mee. Alles is bewezen vindt ze: mishandeling van zijn vrouw, bedreiging met een mes en mishandeling van de dochter. Ze veroordeelt Sanjay tot de geëiste straf. 'Het zijn hele kwalijke feiten. Moeder en dochter waren niet opgewassen tegen uw geweld. Maar of u de ernst ervan inziet vraag ik mij af', besluit de rechter.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

