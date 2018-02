Deel dit artikel:











Samantha Steenwijk krijgt ereronde bij ADO als ze The Voice wint Samantha tijdens de eerste liveshow | Foto: ANP

DEN HAAG - Als het aan de algemeen directeur van ADO Den Haag Mattijs Manders ligt, krijgt Samantha Steenwijk een ereronde door het stadion van ADO als zij vrijdagavond de finale van The Voice of Holland wint. ADO speelt zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Willem II, wat een uitgelezen kans is voor de ereronde.

Het kan een weekend vol Haagse glorie worden als ADO Den Haag van Willem II weet te winnen en Samantha de felbegeerde trofee van The Voice of Holland in de wacht sleept. En dat moet dan natuurlijk op een gepaste manier gevierd worden. Op Twitter laat Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO Den Haag, weten dat hij open staat voor een ereronde voor Samantha Steenwijk. Wat Samantha zelf vindt van het plan is nog niet bekend.



De Haagse zangeres neemt het vrijdagavond in de finale op tegen Jim van der Zee, Demi van Wijngaarden en Nienke Wijnhoven. Naar eigen zeggen is ze er helemaal klaar voor en gaat ze er alles aan doen om de finale te winnen.

Samantha en de andere finalisten waren donderdagavond te gast bij RTL Late Night. Daar gaf ze aan veel complimenten te krijgen over haar Nederlandstalige repertoire: 'Er zijn mensen die zeggen: Ik had er helemaal niks mee, met Nederlandstalige muziek. Maar door jou ben ik ervan gaan houden.'

