Celstraffen geëist tegen Leidenaren voor drugshandel

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tegen een man en een vrouw uit Leiden celstraffen geëist van 15 maanden en van een jaar. De twee worden verdacht van handel in harddrugs. Voor een derde verdachte eiste het OM vrijspraak.

De drie, twee broers van toen 40 en 37 jaar, een vrouw van 37 werden 22 augustus 2017 van hun bed gelicht door een arrestatieteam van de politie.

Tijdens een gecoördineerde actie vielen agenten twee huizen op de Pasteurstraat en de Sparrenrode in Leiden binnen. Ook een bedrijf aan de Kareldoormanweg op industrieterrein De Waard werd doorzocht. Bij het onderzoek zijn onder meer cocaïne, xtc, geld en een sportauto in beslag genomen.



Harddrugs

De aanhoudingen waren het sluitstuk van drie maanden onderzoek naar handel in harddrugs. De zaak kwam bij de politie terecht nadat in mei 2016 een man in de Marokkaanse stad Nador wordt opgepakt met 100.000 xtc-pillen.