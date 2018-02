Leiden krijgt er een zwembad, ijshal en topsporthal bij

LEIDEN - Leiden krijgt een nieuw zwembad en een nieuwe ijshal en topsporthal. Dat is donderdag besloten door de Leidse gemeenteraad, meldt mediapartner Unity FM.

De gemeenteraad nam donderdagavond eerst een besluit over de nieuwe ijshal. Het is nu zeker dat er in Leiden een 250-meter schaatsbaan komt. Er wordt nog wel onderzocht of de baan nog iets langer kan worden.

De schaatsverenigingen willen het liefst een 333-meter baan, maar daar heeft Leiden het geld niet voor. De oplossing hiervoor ligt in de regio. Als de regiogemeenten, die ook volop gebruik gaan maken van de nieuwe ijshal, mee willen betalen is een langere schaatsbaan nog mogelijk.



Nieuwe sporthal en nieuw zwembad

De nieuwe sporthal aan de Boshuizerkade krijgt 2.000 zitplaatsen. De wens van basketbalvereniging ZZ Leiden om een topsporthal te bouwen met 3.000 zitplaatsen is door de gemeenteraad niet gehonoreerd.

Ook nam de gemeenteraad donderdagavond een uitvoeringsbesluit over het nieuwe Combibad De Vliet aan de Voorschoterweg. Voorwaarde daarbij is wel dat het nieuwe bad niet te dicht tegen het oude buitenbad mag komen te liggen zodat de ligweide van het openluchtzwembad niet weg hoeft.