Minister: snel besluit over vuurwerkverbod Vuurwerk (Foto: ANP)

DEN HAAG - Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil in het begin van het voorjaar besluiten over een mogelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij zei dit naar aanleiding van de brief die Haagse burgemeester Pauline Krikke schreef namens de vier grote steden, waarin gepleit werd voor een verbod.

De vier grote steden drongen er vrijdag op aan dat het kabinet 'op korte termijn' een besluit neemt. Zij beginnen alweer snel met het treffen van voorbereidingen voor de jaarwisseling. 'Er moeten zeker een aantal dingen veranderen', aldus Grapperhaus. Hij laat weten dat hij niet alleen kijkt naar maatregelen op vuurwerkgebied maar ook met een voorstel komt dat het lastigvallen van hulpverleners zwaarder bestraft. 'Daar willen we echt één goed pakket van maken'.