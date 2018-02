Esmee Visser wint olympisch goud op de 5000 meter

LEIMUIDEN - Esmee Visser heeft bij haar debuut op de Olympische Spelen gelijk olympisch goud gewonnen. De 22-jarige schaatsster van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden was vrijdag de snelste vrouw op de 5000 meter. Annouk van der Weijden (31) uit Nieuwveen viel met een vierde plaats net buiten de medailles.

Visser, die vorige maand ook al Europees kampioen werd op de 3000 meter, verbeterde het baanrecord én haar persoonlijk record. Ze zette op de baan van de Gangneung Oval een tijd neer van 6.50,23. Van der Weijden klokte 6.54,17.

De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met zilver (6.51,85). Het brons was voor de Russin Natalia Voronina, die net iets sneller was (6.53,98) dan Van der Weijden.

'Geen woorden voor'

'Echt geweldig. Dat ik hier win, daar heb ik geen woorden voor', vertelt Visser aan de NOS. 'Ik wist wel dat ik echt goed was, maar het moet er altijd wel uit komen.'

Grote doorbraak

Visser had van tevoren gedacht dat een tijd van 6.55 goed zou zijn voor een podiumplek. 'Ik heb mijn plan uitgevoerd, precies zoals we hadden afgesproken. Toen ik zag dat Annouk in de eerste rit een megatijd neerzette, dacht ik wel dat het een tandje harder moest. Gelukkig heb ik vertrouwen in mezelf gehouden. Ik heb wel lekker geschaatst.'

Visser schaatste eigenlijk voor de eerste keer mee in dit internationale gezelschap. Ze wist aan het begin van dit seizoen niet eens wanneer de Winterspelen zouden worden gehouden. Haar grote doorbraak kwam bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december in Thialf, waarna ze een week later in Rusland vanuit het niets de Europese titel veroverde.

In Zuid-Korea bleek die fraaie overwinning geen incident. Ze is namens Nederland de eerste olympisch kampioene op de 5000 meter sinds de primeur van Yvonne van Gennip in 1988.