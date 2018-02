'Dit wordt mijn dood', juridisch gevecht om uithuiszetting Elso (51) uit Ter Heijde

Elso Reedijk is bang dat hij zijn huis uit moet: 'Mijn leven is een slechte film' | Foto: Omroep West

TER HEIJDE - Is het beter voor de openbare orde als hij het huis wordt uitgezet, zoals gemeente Westland en woningbouwvereniging Arcade willen? Of doet hij geen vlieg kwaad, zoals buren zeggen? Het verhaal van de 51-jarige Elso Reedijk uit Ter Heijde. In november zette een politiemacht de hele buurt af nadat er geschoten zou zijn bij zijn huis.

Reedijk is ten einde raad: 'Mijn leven is een slechte film, ik voel me soms als een jood in de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en woningbouwvereniging Arcade tonen geen enkele menselijkheid.'

Burgemeester Agnes van Ardenne wil het huis van Reedijk voor drie maanden sluiten en Arcade wil het huurcontract ontbinden. Dat alles na de vondst van 3,5 kilo wiet in huis. Maar andere bewoners van de Piet Heinstraat nemen het voor hun buurman op. Al moeten we met z'n allen hier gaan zitten.'



Wat gebeurde er die dag in november?

Even terug naar donderdag 2 november 2017. Een politiemacht sluit de halve wijk in het kustdorpje af. Een getuige zegt dat hij schoten heeft gehoord. Een zwaar bewapend arrestatieteam gaat de woning van Reedijk binnen. Er is niemand thuis. Reedijk meldt zich die avond op het politiebureau en wordt na vier dagen vrijgelaten.

De politie meldt een week na het incident dat er geen spoor van een schietpartij is gevonden en dat er in de woning ook geen apparatuur is gevonden om wiet te telen. De politie laat nu desgevraagd weten nog steeds bezig te zijn met het onderzoek.



Wiet voor eigen gebruik

'Bij een schietpartij worden altijd technische sporen gevonden,' zegt Reedijks advocaat Frans Langerak. 'Maar er is niets gevonden. Geen kruitsporen, geen hulzen, geen inslag. De aanleiding van het incident op 2 november heeft ook niets te maken met deze woning of met de aangetroffen hennep. De burgemeester kan op basis van de vondst van vijf planten geen woning sluiten.'

Reedijk: 'Ik heb de politie die avond meteen alles verteld. Dat ik vijf wietplanten in de tuin heb voor eigen gebruik. Dat is beter dan al die antidepressiva.'



Reedijk en zijn dochter moesten meteen het huis uit

Reedijk vertelt dat hij voor een aantal andere mensen in de wijk eenmalig de planten zou knippen. Ze hebben allemaal vijf planten in de tuin en de afspraak was dat ik de henneptoppen zou knippen.' Daarom ligt er op die bewuste donderdag 3,5 kilo wiet van henneptoppen in huis.

'Stom natuurlijk, maar het is toch geen reden om iemand uit huis te zetten? Binnen een week stonden mensen van Arcade hier binnen. Ik moest gelijk naar het Leger des Heils, mijn dochter van 17 moest meteen naar een pleeggezin.' Maar zover komt het uit eindelijk niet.



Huis dicht voor 'rust in de straat'

In december besluit burgemeester Van Ardenne dat de woning drie maanden dicht moet. Volgens haar is dat nodig om de rust in de straat te herstellen en verstoring van de openbare orde te voorkomen. Reedijks advocaat spant een kort geding aan en de rechter schorst het besluit van de burgemeester omdat sluiting van de woning een 'te zware maatregel' is.

Van Ardenne kondigt aan toch te willen doorzetten. Begin februari is er een hoorzitting door de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Westland. Het is nu wachten op de uitspraak in maart. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: 'De burgemeester neemt het advies van de commissie mee in het besluit' om sluiting wel of niet door te zetten.



Arcade wil huurcontract opzeggen

Woningbouwvereniging Arcade wil een stap verder gaan en het huurcontractmet Reedijk na 27 jaar definitief ontbinden. 'Ze zijn uit op mijn woning', zegt Reedijk. 'Van een nieuwe huurder kunnen ze veel meer huur vangen dan van mij. Ik heb alles verbouwd met het geld dat ik verdiende met mijn agrarisch loonbedrijf.'

Advocaat Langerak: 'Reedijk is nooit eerder veroordeeld voor dit soort zaken in deze woning. En vijf planten is geen reden om een woning te sluiten. Dat kan als de openbare orde is verstoord. Maar als je de buren hoort, is dat helemaal niet het geval.' Arcade geeft eerder aan geen mededelingen te doen over individuele gevallen.



Buurvrouwen op de bres

Buurvrouwen Jopie en Marijke steken hun hand in het vuur voor hun buurman, die nu van een uitkering leeft. In december houden ze een handtekeningenactie voor hem nadat hij hen belooft nooit meer iets met drugs te doen. Zo'n honderd buurtbewoners tekenen tegen de uithuiszetting.

'Die burgemeester wil haar gezicht niet verliezen en daarom zet ze door. Maar al moeten we hier met z'n allen in dat huis gaan zitten. Moet hij er toch uit, dan gaan we met tien mokers erin en slaan we alles kort en klein. Arcade zal niets van dit mooie huis krijgen', zegt Marijke stellig. Dat ze daarmee een strafbaar feit zou begaan, interesseert Marijke niet. Jopie vult haar aan: 'Wij staan niet in voor de gevolgen als hij eruit moet. Hij heeft zoveel meegemaakt. Hij doet zichzelf wat aan als hij eruit moet.'



Overleden kinderen

In de woonkamer herinnert veel aan zijn zoon Vinnie, die in 2006 op 13-jarige leeftijd overleed na een verkeersongeluk. Foto's, een schilderij en het laatste briefje dat hij op tafel had gelegd op de ochtend van het ongeval. Pa, ik kan geen brood vinden, je moet maar wat kome brengen, de massol,' staat erop te lezen.

In 2013 verloor Reedijk ook een dochtertje, nog tijdens de zwangerschap. Haar kistje stond hier op tafel, En Vinnie en zijn vrienden hebben in de tuin nog een bar gebouwd. Mijn hele leven is hier. Ik kan nergens anders leven dan hier.'



Leger des Heils

'Een alternatieve woonruimte is er niet voor Elso', zegt zijn advocaat. Elso komt vanwege de vondst van de drugs op een zwarte lijst bij woningbouwverenigingen.

'Dus dan ben je aangewezen op het Leger des Heils. Dat is geen prettig vooruitzicht. En Reedijks dochter van 17 jaar staat officieel ingeschreven bij haar moeder, maar ze woont bij haar vader. Er is geen echt vangnet.'



Burgemeester beslist in maart

Mocht de burgemeester in maart besluiten om de sluiting van de woning door te zetten, dan heeft woningbouwvereniging Arcade het recht het huurcontract definitief te ontbinden. Advocaat Langerak zal indien nodig alle juridische mogelijkheden aanwenden om dit tegen te gaan.

'Het is moeilijk voor een burgemeester om op je standpunt terug te komen. Ik begrijp ook wel dat je iets moet met ernstige drugsgerelateerde incidenten. Maar als je deze zaak van dichterbij bekijkt, is het maar de vraag of het hier rechtvaardig is', zegt de advocaat.