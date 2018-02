Daan probeert via zijn Spotify-playlist een baan te krijgen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een bijzondere open sollicitatie van de 26-jarige Daan Scherpenzeel uit Alphen aan den Rijn is online in een week tijd 150.000 keer bekeken. Hij heeft het dan ook origineel en creatief aangepakt op LinkedIn. Omdat muziek zijn grote passie is, gebruikte hij de streaming muziekdienst Spotify als basis voor zijn sollicitatie.

Op zijn LinkedIn-pagina schrijft hij: 'Het allercoolste zou zijn als ik mijn twee grootste passies, taal en muziek, zou kunnen combineren. Hierbij dus mijn open sollicitatie, maar dan op mijn manier.'

En dan volgt een linkje naar filmpje waarin je ziet hoe hij langs een playlist in zijn Spotify-account scrolt. Op zich niet zo bijzonder, maar de titels van de nummers die daarin staan vormen dan de tekst voor zijn sollicitatie:

'Hey- Hello- My Name Is- Daan- Born And Raised- In The Lowlands.'





'I Know- I'm Not The Only One- Who Says- All These Things- But Honestly- I Can Do Better- Choose Me- I Wanna Be Yours- I'll Be Waiting- Waiting For Your Call- Sincerely'



'Waar gaat dit heen?'

'Ik ben heel veel met muziek en taal bezig', zegt Daan. 'En ik zou dan ook graag bij een boekingskantoor, streamingdienst of platenlabel terecht komen. En dus leek dit me wel een goede manier.'

Daan is zelf nogal verbaasd dat zijn sollicitatie zoveel bekeken en gedeeld wordt. 'Ik dacht echt waar gaat dit heen?' Een baan heeft het nog niet opgeleverd, maar er is interesse genoeg. 'Ik ben nu alle linkjes en reacties een beetje aan het inventariseren en morgen heb ik een gesprek voor een mogelijke baan in Amsterdam.'