Jarenlange celstraffen voor woningoverval en bedreiging jongen (17)

DEN HAAG - Twee Hagenaars (22 en 24) zijn vrijdagmiddag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot respectievelijk drie en vierenhalf jaar cel voor een woningoverval in de Fraeylemastraat in Den Haag. De twee braken vorig jaar mei in. Ze bedreigden de bewoner en stalen 8200 euro, een aantal gouden munten en een iPhone.

De jongen van 17 werd wakker van de herrie en ging nog met de inbrekers in gevecht, hij duwde er één van de trap. Maar de jongen kon niet tegen ze op: hij werd naar de slaapkamer gesleept, kreeg een broek over zijn hoofd getrokken en werd tenslotte opgesloten in de badkamer. Ook werd hij met de dood bedreigd. De daders zouden hebben geweten dat de jongen alleen thuis was.

De verdachten zijn in juli opgepakt na het vertonen van camerabeelden in het opsporingsprogramma Team West. Tipgevers belden om hun namen door te geven. Ook herkende een agent de manier van lopen van een van hen. Telefoongegevens wezen verder uit dat de twee Hagenaars in de buurt van de woning waren tijdens de overval. De twee ontkenden dit.



Smartengeld

Twee weken geleden eiste het Openbaar Miniterie een celstraf van vijfenhalf jaar tegen beide verdachten. De veroordeelden moeten het slachtoffer ieder ook 750 euro smartengeld betalen van de rechtbank. De jongen heeft nog steeds nachtmerries.