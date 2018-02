Deel dit artikel:











Man met metaaldetector vindt granaat in Oegstgeest Man vindt granaat in Oegstgeest | Foto: AS Media

OEGSTGEEST - Op de Poelgeesterweg in Oegstgeest is een granaat gevonden. Een man was met zijn metaaldetector op het terrein van Kasteel Oud-Poelgeest bezig de bodem te doorzoeken, toen hij op het explosief stuitte.

De politie kan niet precies vertellen wat voor soort granaat het is. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst hebben onderzoek gedaan. Inmiddels is de granaat tot ontploffing gebracht. LEES OOK: Leids park afgesloten vanwege gevonden granaat