Clubgenoten van 'gouden' Esmee Visser huilen van geluk: 'Wie had dit verwacht?'

LEIMUIDEN - Gloeiend van trots zien ze bij schaatsclub Nut en Vermaak in Leimuiden hoe hun clubgenootje Esmee Visser debuteert op de Olympische Winterspelen. En dan wint ze ook nog eens meteen het goud. Oud-voorzitter Cock de Blaeij huilt van vreugde, en hij is lang niet de enige. 'Het is overweldigend. Hier zijn geen woorden voor', stamelt hij.

De Blaeij kan zich met moeite verstaanbaar maken in het volle clubgebouw. 'Ik heb het de hele race verschrikkelijk moeilijk gehad. Je kent Esmee natuurlijk al van jongs af aan en je hebt haar zien groeien, met haar meegeleefd, je bent naar wedstrijden toe gegaan. En dan dit. Ongelofelijk.'

Bob de Jong

Zes jaar was Esmee Visser toen ze voor het eerst op de ijsbaan in Leiden stond. Rob Ligtenberg, haar oude trainer, zag vrijwel meteen dat ze meer in haar mars had. 'Ze kon ook heel makkelijk met de jongens meerijden, als enige meisje. Dus het was al snel duidelijk dat ze talent had.'

Maar dat ze bij haar debuut olympisch goud zou winnen, had niemand voor mogelijk gehouden. 'Wie had verwacht dat we na Bob de Jong nu alweer een olympisch kampioen zouden hebben in de vereniging?', vraagt De Blaeij zichzelf hardop af. 'Ja, bizar', zegt Ligtenberg. 'Echt fantastisch gaaf, zeg. Wat een race, wat een race. Echt super.'

Ligtenberg probeert het in perspectief te plaatsen door doodleuk aan te halen dat Visser ook het clubrecord op de vijf kilometer heeft verbroken. 'Mooi dat je misschien een klein stukje hebt bijgedragen aan dat succes.' De Blaeij is emotioneler. 'Ik heb tranen in mijn ogen. Ook een beetje voor Annouk van der Weijden , want die hadden we het zó gegund om een derde plaats te halen.'