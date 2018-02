Deel dit artikel:











Ruben Schaken ergerde zich aan pizza eten in de bus bij ADO: 'Vind ik niet kunnen' Ruben Schaken te gast in TV West Sport

DEN HAAG - In zijn boek en in de media heeft Ruben Schaken weleens wat kritiek geuit op ADO Den Haag, één van zijn oude clubs. Na afloop van een wedstrijd pizza's eten in de bus was iets waar hij zich enorm aan kon ergeren in zijn tijd bij ADO. 'Heel eerlijk: dat vind ik niet kunnen als je prof bent', bekent Schaken in TV West Sport.

Volgens Schaken, die sinds de winterstop in de hoofdmacht van de amateurs van HBS voetbalt, gebeurde dat voor én tijdens de periode met Fons Groenendijk. 'Het was misschien een traditie, dat weet ik niet. Maar je moet geen pizza's wegeten na een wedstrijd. Daar heb ik mij aan gestoord en zoals iedereen mij kent, spreek ik dat ook uit. En daar word je niet altijd even populair van.' Schaken zegt in TV West Sport dat er wel meer dingen bij de club mis gingen, maar via oud-teamgenoten hoort hij dat er in het afgelopen jaar wel veel veranderd is. 'Ik heb nog veel contact met jongens die er nu nog zitten. Ze hebben binnen de club wel stappen gemaakt.' Het eten van pizza's was voor Schaken echter geen reden om te stoppen bij ADO. 'Absoluut niet. Ik heb het echt prima naar mijn zin gehad bij de club.' Ruben Schaken was vrijdag te gast in TV West Sport. Bekijk hieronder de hele uitzending met hem terug.