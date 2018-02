Beste paradarters op het grote podium in Den Haag

DEN HAAG - Theater aan het Spui in Den Haag wordt zaterdag omgetoverd tot een echte darttempel. De zestien beste paradarters van de wereld spelen daar de The Hague Disability Darts Invitational. 'Het is eigenlijk precies hetzelfde als op de Lakeside. Wat de grote darters daar in Engeland doen, doen wij nu in Den Haag', zegt darter Arie van der Rassel.

De darters met een beperking spelen in Den Haag voor rechtstreekse deelname aan de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Engeland worden gehouden.

De Nederlandse troef is Arie van der Rassel. De Hagenaar die sinds zijn tienerjaren in een rolstoel zit, is blij met zo'n groot toernooi in zijn geboortestad. 'Het is eigenlijk precies hetzelfde als op de Lakeside. Wat de grote darters daar in Engeland doen, doen wij nu in Den Haag'. Het toernooi wordt opgesierd met alles wat er op de grote toernooien ook te zien is, inclusief mastercaller en opkomstmuziek.



Beste van Nederland

Van der Rassel is de beste paradarter van Nederland en daarmee dan ook automatisch een van de grote kanshebbers op de eindoverwinning. En dat brengt de nodige druk met zich mee.

Normaal gesproken heb ik daar niet veel last van, maar nu eigenlijk wel', zegt Van der Rassel. 'De mensen gaan nu toch meer van je verwachten en bovendien wordt de concurrentie ook steeds groter.'



Special op TV West

Zondagmiddag zendt TV West een special uit van de The Hague Disability Darts Invitational. Uitzendtijden: 17.45 uur en 18.45 uur.