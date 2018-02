Haagse films staan centraal op nieuw filmfestival

DEN HAAG - In het Filmhuis Den Haag wordt zaterdag de eerste editie van een nieuw, Haags filmfestival georganiseerd. Onder de noemer (je hebt het) Gemaakt in Den Haag gaan er de hele dag Haagse films en documentaires in première.

Het aanbod van het Haagse filmfestival varieert van de documentaire Drie Vrouwen, over het Nederlandse slavernijverleden, tot de speelfilm Sunny Juliette, over een nooit opgeloste moordzaak uit 1979. Volgens programmeur Gerlinda Heywegen is het niveau hoog: 'We hebben van alles: van fictie tot documentaires, dus het is heel divers en het niveau is goed. Alleen moet het veel meer te zien zijn. En daarom doen we dit.'

Den Haag is volgens Heywegen ook bezig met een comeback als filmstad: 'D'r broeit iets. De stad wordt als locatie veel gebruikt. Het stikt van het talent. Alleen zijn wij in deze stad te bescheiden. We moeten daar trotser op worden. Het wordt echt weer een filmstad.'



Bloedstollende thriller

De Haagse filmregisseur Andrew van der Ven kan dat beamen: 'Het is jammer dat mensen vooral aan Amsterdam denken, want er zijn heel veel mooie plekken in Nederland. Den Haag is daar één van. Er zijn heel veel mooie locaties, die typisch Haags zijn.'

Van der Ven's speelfilm Sunny Juliette beleeft zaterdag de première tijdens het filmfestival. De film is een bloedstollende thriller en is helemaal uitverkocht, maar zal later ook te zien zijn op andere filmfestivals. Het programma van (je hebt het) Gemaakt in Den Haag is te vinden op de website van het Filmhuis Den Haag.