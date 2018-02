Esmee Visser droomde al van huldiging in Holland House: 'Ik werd een beetje kriegelig'

LEIMUIDEN - Of ze in haar nog jonge schaatsleven wel eens letterlijk had gedroomd van olympisch goud? 'Nou, toevallig heb ik vannacht nog gedroomd dat ik in het Holland Heineken House werd gehuldigd', vertelt een lachende Esmee Visser, de kersverse olympisch kampioene op de 5000 meter, met rode koontjes van opwinding. 'Maar dat kan natuurlijk ook met brons. Ik werd wel een beetje kriegelig van die droom. Ik heb ook niet echt lekker geslapen.'

De uitgelaten Visser was vooraf al dolblij met haar verrassende debuut op de Winterspelen. 'Mijn droom was altijd deelnemen aan de Spelen. Toen dat lukte bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, dacht ik: nou, ik kan eigenlijk wel stoppen. Maar als je hier dan bent, wil je toch graag voor het hoogst haalbare gaan. Het ging op de training ook heel goed en daar werd ik wel weer een beetje zenuwachtig van. Ik ben nog niet gewend aan hoge verwachtingen en veel druk.'

Opvreten

Visser, die in de vierde rit een dik persoonlijk record neerzette (6.50,23), moest daarna nog twee races uitzitten voordat ze zeker was van goud. Voor een debutante bleef ze opmerkelijk koel in alle hectiek op het middenterrein. 'Met de spanning viel het tijdens de laatste race eigenlijk best mee. Ik was al verzekerd van brons en dat vond ik al vet', aldus Visser.

'Het kon voor mij eigenlijk al niet meer stuk. En het is dus ook best lang, zeven minuten, dat je moet wachten op zekerheid. Dan kan ik mezelf in die periode wel helemaal opvreten, maar dat kun je dan beter alleen in de laatste minuut doen. Ik zat tussendoor gewoon nog even te facetimen met de jongens van mijn trainingsgroep bij RTC Noord. Dat was heel ontspannend.'