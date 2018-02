Deel dit artikel:











Vlog Sjaak Bral: Integreren, wat is dat eigenlijk? Sjaak Bral | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Met zijn Haagse humor blikt cabaretier Sjaak Bral de komende weken vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij maakt ons deelgenoot van zijn ongezouten mening over politici, hun verkiezingsprogramma's en het effect daarvan op de inwoners. Deze week buigt hij zich over de vraag: Integreren, wat is dat eigenlijk?

Hoewel Sjaak natuurlijk op-en-top Haags is, verlegt hij voor deze vlog zijn blik en kijkt hij in zijn komende vlogs ook naar andere steden in onze regio. LEES OOK: Sjaak Bral dagelijks terug op Radio West: 'Ik heb de luisteraars heel erg gemist'