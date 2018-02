Deel dit artikel:











Aardwarmteproject Trias Westland terug naar 2,7 kilometer diepte Trias-boringen in het Westland. Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Aardwarmteproject Trias Westland in Naaldwijk gaat op 2,7 kilometer diepte warmte winnen, in plaats van op 4 kilometer. De trias-zanden op die diepte blijken niet geschikt voor rendabele warmtewinning, zo is gebleken na metingen.

De zogenoemde Onder Krijtlaag op 2,7 kilometer is dezelfde diepte als waar andere aardwarmteprojecten in Westland nu warmte winnen. Eind volgende week voert Trias Westland de productietest uit in het Onder Krijtreservoir. Dan wordt de precieze temperatuur in deze laag duidelijk. De aardlaag op vier kilometer diepte werd gevormd tijdens het zogeheten Trias-tijdperk, en is zo'n 250 miljoen jaar oud. De warmte is nodig omdat tuinbouwbedrijven moeten overstappen van gas naar andere energiebronnen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. Er zijn 49 glastuinbouwbedrijven aangesloten bij het zogeheten Trias-project. Het doel is om heet water uit de grond te halen zodat tuinders daar gebruik van kunnen maken voor de verwarming van hun kassen.