Bob de Jong huldigt Esmee Visser: 'Je ontdekkingsreis gaat door'

LEIMUIDEN - Aan het begin van deze olympische winter kende het grote publiek in Nederland schaatsster Esmee Visser nog amper. Nu is de 22-jarige studente olympisch kampioene op de 5000 meter, na vorige maand al de Europese titel op de 3000 meter te hebben veroverd. 'Je ontdekkingsreis zal doorgaan', zegt oud-olympisch kampioen Bob de Jong tegen de opvolgster van Yvonne van Gennip (1988) tijdens de huldiging in het Holland Heineken House in Gangneung.

Hij is lid van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden, dezelfde vereniging waarvan Visser lid is. Visser liet vlak voor de ontvangst van haar medailletegel in het Holland House weten dat ze eigenlijk geen idee heeft wat er vrijdag bij de Winterspelen allemaal is gebeurd. 'Ik ben Esmee Visser, ik ben olympisch kampioen', moet ze daarom hardop zeggen voor de opgetogen fans in het Nederlandse onderkomen.

'Wat een mooie race, wat een vlakke race', jubelt De Jong. 'Ik hoorde dat je vannacht had gedroomd dat je in het Holland House stond . Nou, hier sta je dan, als olympisch kampioen . Acht jaar geleden had je mijn olympische plak in je handen, nu krijg je er zaterdag zelf een. Geniet ervan.'