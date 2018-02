Dronken man met taser aangehouden in Warmond

WARMOND - Een 37-jarige man uit Warmond is vrijdagnacht aangehouden omdat hij een taser bij zich had. De man bracht zichzelf in de problemen door zich te bemoeien met een agent die bij een auto stond, die kort daarvoor door de politie was achtervolgd. Dat meldt politie Leiden Noord op Facebook.

Na de achtervolging door Warmond trof de politie de auto verlaten aan. Een agent die bij de auto stond kreeg even later bezoek van twee mannen. Eén van hen was dronken en vond het maar onzin dat er politie in de straat was.

De man hield zijn handen in zijn broekzak en had daarin zichtbaar iets vast. Zelf gaf hij aan dat het een zaklamp was, maar na controle bleek het een taser te zijn. Omdat dat een verboden wapen is, werd de man aangehouden.