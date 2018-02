Deel dit artikel:











Cnots Boem en Vrolijke Noot op benefiet Zoetermeers lunchcafé Zoetelaar Optreden slagwerkgroep Cnots Boem - Foto: Omroep West René van Kooten (links) en Bert van Leeuwen (midden) presenteren benefietavond Zoetelaar - Foto: Omroep West René van Kooten bekijkt optreden Cnots Boem - Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Het Stadstheater in Zoetermeer stond maandagavond helemaal in het teken van Lunchcafé De Zoetelaar. Dat gaf een benefietvoorstelling om geld in te zamelen voor de verbouwing.

De Zoetelaar in de Dorpsstraat is een werk- en leerplek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die zijn gehuisvest bij Ipse De Bruggen. Vanwege de verbouwing is de Zoetelaar tot maart dicht. Omdat de stichting zelf opdraait voor de kosten van een nieuw interieur, moet onder meer deze benefietavond het benodigde geld in het laatje brengen. De bewoners van Ipse De Bruggen zijn het personeel van De Zoetelaar en moesten vanavond ook zelf aan de bak. De benefietavond werd gepresenteerd door twee bekende Zoetermeerders: EO-presentator Bert van Leeuwen en musicalster René van Kooten. Er waren optredens van Ipse de Bruggens eigen muziekgroep De Vrolijke Noot en slagwerkgroep Cnots Boem.

Voorlopige opbrengst bijna elfduizend euro Burgemeester Charlie Aptroot benadrukte hoe trots hij is op het lunchcafé en zijn bemanning. Waarop hij, samen met René van Kooten en De Vrolijke Noot, 'Daar in dat kleine café aan de haven' inzette. Ook de zaal kon meedoen dankzij de tekst op het grote scherm. De voorlopige opbrengst van de avond is 10.750 euro.