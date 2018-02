Wethouder Wijsmuller volgens SP-jongeren minst transparante Haagse politicus

DEN HAAG - ROOD Den Haag, de jongerenafdeling van de SP, vindt wethouder Joris Wijsmuller de minst transparante politicus van de gemeente Den Haag. De jongeren gaven de 'prijs' aan Wijsmuller, nadat ze een uitzending van Radio 1 onderbraken.

ROOD Den Haag vindt de wethouder niet transparant, omdat hij informatie zou hebben achtergehouden over het cultuurcomplex (OCC) op het Spuiplein. Gisteren besloot de wethouder toch de informatie te delen met de gemeenteraadsleden, nadat SP-raadslid Aisha Akhiat een motie van afkeuring had ingediend.

'Het is belachelijk dat er pas na een motie van afkeuring transparantie komt over een project dat alle Hagenaars aangaat', vindt Debbie van Dijk van ROOD Den Haag. Van Dijk hoopt dat Wijsmuller de prijs ziet als een aanmoediging om transparanter te worden.



Wijsmuller niet blij

Wijsmuller was samen met andere Haagse politici in debat in het Radio 1-programma EenVandaag. Hij was niet blij met de bokaal. 'Ik snap dat de SP campagne voert, maar de Haagse Stadspartij staat juist voor de open bestuurscultuur', reageerde de wethouder op Radio 1.