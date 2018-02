Deel dit artikel:











Samantha Steenwijk maakt zich op voor finale The Voice: 'Spannend hè?' Samantha tijdens de eerste liveshow | Foto: ANP

DEN HAAG - Het is er op of er onder voor de Haagse zangeres Samantha Steenwijk. Ze staat vrijdagavond in de finale van The Voice of Holland en neemt het op tegen de andere drie finalisten. Zelf vind ze het erg spannend, zo blijkt uit een filmpje dat ze op Twitter plaatste. Maar Samantha's coach Sanne is overtuigd van de winst: 'Op zich weet ik de uitslag al... jaja!', zegt ze terwijl ze met een glas champagne tegen de camera tikt.