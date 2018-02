Robin Haase dicht bij sensatie tegen Roger Federer in Rotterdam

DEN HAAG - Even mocht Robin Haase vrijdagavond hopen een stunt van jewelste tegen Roger Federer. In de kwartfinale van het ABN Amro-tennistoernooi won de Hagenaar een set, maar daarna stelde zijn Zwiterse opponent orde op zaken: 4-6, 6-1, 6-1. Daardoor is de 36-jarige Federer na ruim vijf jaar weer nummer één op de wereldranglijst.

Haase (31), de mondiale nummer 42, brak de Zwitser bij 4-4 en besliste vervolgens op eigen service de openingsset. Dat leidde tot verwarring onder het publiek. Wat te doen? Federer aanmoedigen op weg naar een nieuw hoogtepunt in zijn loopbaan of de eigen man steunen, die nooit eerder de laatste vier bereikte in Rotterdam?

Daarna kwam de Hagenaar er echter niet meer aan te pas tegen een ontketende Federer, die Haase in de twee resterende sets nog slechts één game gunde. 'King Roger' nam het initiatief en in no-time stond het 6-1. Ook in de derde set ging het hard, met bij 5-1 en 30-40 op de service van Haase de kans op het magische punt. Met een dubbele fout werd het duel beslist.

Voor volgepakte tribunes in Ahoy maakte de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het karwei uiteindelijk dus vrij eenvoudig af. Federer mag zich nu de oudste nummer één van de wereld ooit noemen. Dat was tot dusverre de Amerikaan André Agassi, die 33 jaar oud was toen hij in september 2003 de ranking aanvoerde. Hij neemt de leidende positie over van zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal.

'Er zat méér in. Maar het lichaam liet me in de steek', zei Haase. Nederlands beste tennisser was de hele week grieperig. 'Ik kreeg met name last van mijn onderrug. Ik had pijnstillers gebruikt en door de adrenaline voel je ook niet veel. Maar na de eerste set heb je een ontspanningsmoment waarna je de concentratie terug moet zien te krijgen. Daar had ik door die griep moeite mee, ik was niet scherp, de tank was sneller leeg en dan zit hij er natuurlijk bovenop.'

