Familie voelt mee met Annouk van der Weijden: 'Dit zal nog wel even duren'

NIEUWVEEN - Op de dag dat Esmee Visser glorieus goud veroverde op de Olympische Spelen, kende de vijf kilometer voor Annouk van der Weijden een dramatische afloop. Ze kwam negentien honderdsten tekort voor een medaille. Tot grote teleurstelling van haar in Nieuwveen achtergebleven familieleden, die gezamenlijk in de kroeg meekeken.

'Ik vond het superspannend', vertelt haar neef Dennis Kalker. Hij keek met zo'n honderd man - onder wie ook vrienden en leden van de Ter Aarse IJsclub, waar Van der Weijden haar schaatscarrière begon - mee in café In 't Lely Veldt. 'Iedereen had er een goed gevoel over, we dachten echt dat het een medaille ging worden. Dan is het verschrikkelijk zuur als er alsnog twee anderen onder de tijd van Annouk door gaan.'

Hij laat weten dat een deel van de familie tijdens de wedstrijd in het stadion zat. 'Het was gaaf om haar te zien rijden', zegt zijn vriendin Esther Boer uit Woubrugge, de zus van Margot Boer die in 2014 tweemaal olympisch brons won. 'Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. En ze reed een hartstikke sterke tijd. Helaas was het net niet genoeg, dus waren we allemaal mee aan het balen.'

Boos

Kalker: 'Als iemand vier seconden sneller is, zoals Esmee, dan weet je dat het niet veel beter had gekund. Maar nu was het verschil met brons 19 honderdsten. Dan gaat het toch aan je vreten. Esther en ik hebben allebei vroeger ook geschaatst, dus dat gevoel ken ik wel. Het zal nog wel eventjes duren, denk ik. Je wordt er bijna boos van, maar je kan er zo weinig mee. Dit blijft wel malen in je hoofd.'