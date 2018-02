Samantha Steenwijk tweede, Jim wint The Voice of Holland

DEN HAAG - De Haagse zangeres Samantha Steenwijk is tweede geworden bij The Voice of Holland. Te weinig kijkers stemden vrijdagavond op haar tijdens de finale, waardoor Jim van der Zee zich de winnaar van de talentenjacht mag noemen. Eerder op de avond vielen Demi van Wijngaarden en Nienke Wijnhoven al af.

Samantha zong tijdens de finale twee nummers van André Hazes. Tijdens 'Ik ben zo eenzaam zonder jou' verraste ze iedereen toen Gerard Joling plotseling het podium op kwam om een duet te zingen. Als tweede nummer bracht ze 'Ik leef mijn eigen leven' ten gehore.

Nadat ze zich bij de laatste drie deelnemers van de talentenjacht had gevoegd, zong ze een Nederlandse bewerking van 'Let me try again' van Frank Sinatra. De coaches waren werderom zeer positief over de optredens van Samantha. 'Ik kan niet wachten tot je met een eigen plaat komt', zei de Haagse zangeres Anouk. Sanne, de coach van Steenwijk, zei dat 'iedereen in Nederland weet wie Samantha Steenwijk is. We hebben er een nieuwe volksheldin bij.'



'Het is goed zo, het is prima'

De Haagse zangeres kan goed leven met de tweede plaats, zei ze lachend tegen Omroep West-verslaggever Curt Fortin, tijdens een live interview op Facebook. 'Ik ben altijd tweede. Ik ben er aan gewend. Ik kan niet geloven dat dit is gebeurd en dacht dat ik er als eerste uit zou vliegen. Voor mezelf ben ik een winnaar, ik heb voor mezelf veel overwonnen. We gaan doorknokken en platen maken.'