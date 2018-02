Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij op Soestdijksekade Den Haag Gewonde bij steekpartij op Soestdijksekade (Foto: Rego 15)

DEN HAAG - In een woning op de Soestdijksekade in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 29-jarige vrouw ernstig gewond geraakt bij een steekpartij.Een 34-jarige man is aangehouden.

Nadat agenten reageerden op een melding over de steekpartij troffen ze in de woning het slachtoffer aan. Ze had meerdere steekwonden. De 34-jarige man die ook in de woning was is aangehouden Twee jonge kinderen die ook in de woning waren, zijn overgedragen aan jeugdhulpverlening. De aanleiding tot de steekpartij ligt vermoedeijk in de relationele sfeer.