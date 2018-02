Deel dit artikel:











Dode in woning Alphen aan den Rijn Overleden man aangetroffen in woning; politie doet onderzoek (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een woning aan de Schouw in Alphen aan Rijn is vrijdagmiddag een overleden man aangetroffen.

Volgens de politie zijn er verdachte omstandigheden waardoor de 53-jarige man is overleden. De technische recherche is tot diep in de nacht van vrijdag op zaterdag bezig geweest met onderzoek.



Op het muurtje van de voortuin van de woning zijn kaarsjes neergezet. Ook ligt er een witte tulp.