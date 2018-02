CDA Den Haag herdenkt overleden Ruud Lubbers

DEN HAAG - Het CDA Den Haag herdenkt zaterdag het overlijden van Ruud Lubbers. De CDA teams die zaterdag flyeren zullen zich aan het begin van de middag verzamelen op de Grote Markt. Samen met lijsttrekker Karsten Klein lopen ze via het stadhuis naar het Binnenhof. Daar wordt met een moment stilte Ruud Lubbers herdacht.

Zij eindigen hun route bij het CDA Campagnehuis aan de Mauritskade dat zaterdag wordt geopend. Het CDA zet tot na de uitvaart van Ruud Lubbers haar campagneactiviteiten op een ingetogen manier voort.

Ruud Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA'er was van 1982 tot 1994 minister-president. Wie afscheid van hem wil nemen kan maandag terecht in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Het publiek is daar welkom tussen 13.00 en 19.00 uur en er ligt een condoleanceregister in de kerk.