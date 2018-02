Brand bij autodealer in Leiden (Foto: AS Media)

LEIDEN - Bij het Motorhuis aan de Vondellaan in Leiden heeft zaterdagmorgen brand gewoed.

Volgens een woordvoerder van het autobedrijf brak de brand uit in de electrische installatie van de wasstraat. Auto's in de showroom zijn volgens hem niet beschadigd.

Een persoon ademde rook in en is behandeld in de ambulance. De brandweer had de brand snel onder controle.