Twee mannen uit Alphen aan den Rijn opgepakt voor fabriceren drugs Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee mannen uit Alphen aan den Rijn zijn opgepakt voor het maken van synthetische drugs. In Alphen aan den Rijn en Lunteren in Gelderland werd 4000 kilo APAA gevonden, dit is een grondstof voor de drug amfetamine.

In Alphen aan den Rijn vond de politie rondbodemkolven en verwarmingsmantels die gebruikt worden voor het maken van amfetamine. In een loods in Lunteren werden grondstoffen gevonden waarmee de zwaar verslavende drug methamfetamine gemaakt wordt. Deze drugs wordt ook wel crystal meth genoemd. De twee verdachten uit Alphen aan den Rijn van 22 en 26 jaar oud zijn aangehouden en zitten vast. De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen in deze drugszaak niet uit.