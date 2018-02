Deel dit artikel:











Vrijdag nog contact gezocht met dode man in Alphen De woning waar het stoffelijk overschot werd gevonden (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 53-jarige dode man die vrijdagmiddag gevonden is in een huis aan de Schans in Alphen aan den Rijn was vrijwilliger bij de groenvoorziening van Archeon. Volgens directeur Jack Veldman was vrijdag in een telefoontje bij het Archeon nog naar de man gevraagd, maar hij was er niet. Veldman weet niet wie gebeld heeft.

Het slachtoffer zat bij het Archeon via organisatie Tom in de buurt. Deze organisatie brengt zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. Vorige week was hij nog op het werk, maar deze week niet. Dat is volgens Veldman heel normaal, want het is vrijwilligerswerk. De 53-jarige man had kortgeleden nog gevraagd om een vaste baan. De achtergrond van de man kent hij niet. De politie meldde zaterdag dat er verdachte omstandigheden zijn waardoor de man om het leven is gekomen en doet onderzoek.