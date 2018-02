Deel dit artikel:











Grote ravage door brand bij Simonis, bewoner bovengelegen appartement naar ziekenhuis Brand bij Simonis aan de Gedempte Gracht (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Gedempte Gracht in Den Haag zijn zaterdagmiddag twintig appartementen ontruimd vanwege een brand. De brand ontstond in de keuken van visrestaurant Simonis en sloeg over naar het afvoersysteem van de naastgelegen parkeergarage. Hierdoor kwam er rook vrij in de bovengelegen woningen. Zes bewoners zijn met een hoogwerker uit hun woning gehaald. Een bewoner is naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook.

Ongeveer 20 andere bewoners werden opgevangen in een broodjeszaak in de buurt. De brandweer rukte uit met onder meer een hoogwerker om te onderzoeken of er nog brand woedde in het afzuigsysteem. De brandhaard in de keuken van het visrestaurant was snel onder controle, maar richtte wel grote schade aan. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de ravage enorm en is er veel rook- en waterschade. De zaak was net helemaal opgeknapt en zat vol toen de brand uitbrak. Alle bezoekers wisten op tijd het pand te verlaten. De Gedempte Gracht was grotendeels afgesloten tijdens de brand. In omliggende straten trok de situatie veel bekijks van het winkelend publiek.