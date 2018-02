Haagse PvdA: in ieder buurthuis professionele huiswerkbegeleiding

DEN HAAG - In ieder Haags buurthuis moet professionele huiswerkbegeleiding worden gegeven voor alle kinderen. Daarvoor pleit de PvdA in Den Haag: 'Private huiswerkbegeleiding helpt kinderen uit gezinnen met goede inkomens vooruit. Maar voor veel kinderen is dit niet weggelegd.'

'Wij zorgen er zo voor dat er extra professionele hulp komt voor iedereen. Zodat elk kind het goed kan doen op school en een betere toekomst tegemoet kan gaan', aldus lijsttrekker Martijn Balster vandaag tijdens een toespraak op Stadsconferentie van zijn partij.

De reden zijn nieuwe voorstel is dat volgens hem de verschillen in onderwijskansen in Den Haag 'snel groeien'. De lijsttrekker: 'Kinderen uit gezinnen met minder hoge inkomens raken in razend tempo achterop.' Een van de verklaringen is volgens de PvdA de snelle groei van de private huiswerkbegeleiding.



Huiswerkbegeleiding voor iedereen

De partij pleit daarom vandaag voor huiswerkbegeleiding voor iedereen. 'Zo kunnen we ervoor zorgen dat we alle kinderen in Den Haag dat extra steuntje in de rug kunnen geven en kunnen we de enorme verschillen overbruggen.'

De PvdA wil dat de gemeente de komende jaren zes miljoen euro investeert in dit nieuwe systeem.



Diversiteit

Balster zei in zijn toespraak ook dat het 'hard werken is om van de diversiteit in de stad een kracht te maken' . Hij wil dat andere partijen ook hier ook meer werk van maken. Daarbij wees hij ook naar D66, de partij die zich steeds afzet tegen de PVV en tegenwoordig ook Forum voor Democratie. Maar volgens de PvdA-leider zijn PVV en D66 in bepaalde opzichten juist met elkaar te vergelijken.

'Eigenlijk doen deze partijen precies hetzelfde. Ze praten over de hoofden van mensen heen. Ze bestrijden elkaar, maar ze bestrijden geen ongelijkheid. Ze spreken over mensen. Maar niet met mensen. Ze komen niet in actie.'



'Keiharde aanpak van uitzendbureaus'

Volgens Balster liet D66 het onder meer afweten bij de aanpak van onderwijsachterstanden, investeringen in taal, de aanpak van etnisch profileren en het bevorderen van diversiteit in onder meer het politiekorps. De PvdA zegt er zelf wel voor te willen zorgen dat de diversiteit van Den Haag de kracht van de stad kan worden. Onder meer door de huiswerkbegeleiding. Maar ook door het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld via anoniem solliciteren. Ook dient discriminatie in de horeca harder te worden besteden door het inzetten van mystery guests en het belonen van cafés die het wel goed doen.

Balster pleitte ook voor een 'keiharde aanpak’ van uitzendbureaus die mensen met een andere achtergrond niet aan werk willen hebben. En als het politiekorps niet diverser wordt, moet dat desnoods worden afgedwongen.