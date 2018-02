Protest tegen komst woontoren Leiden-Zuid

LEIDEN - Protest in Leiden tegen een nieuw te bouwen woontoren aan de Ommeveldseweg, vlakbij de afrit Leiden-Zuid van de A44. De gemeente wil van het bouwwerk een 'landmark' maken voor de sleutelstad. De omwonenden zien de toren van dik 70 meter, die ze de Toekan-toren hebben genoemd, echter helemaal niet zitten.

Streng voor streng worden zaterdagochtend vele honderden ballonnen aan elkaar vast gemaakt. Ze worden vervolgens in een kraan gehesen van 75 meter hoogte. Het idee is simpel, zo vertelt Fred Sengers, voorzitter van het buurtcomité Rhijnhofweg: 'Mensen kunnen zich geen voorstelling maken hoe hoog 75 meter precies is, daarom hebben wij geïnvesteerd in die kraan. Zo kan iedereen zien als die flat komt, hoe hoog die is. Ook de mensen in de omgeving kunnen zien of ze vanuit hun huis/tuin/balkon straks dat ding in hun uitzicht krijgen.'

De omwonenden hebben verschillende bezwaren tegen de woontoren. De één heeft er moeite mee dat het bouwwerk in het zicht komt te staan, anderen maken zich druk om de slagschaduw of het verkeer. 'We hebben hier de Haagse Schouwweg die zowel 's ochtends als 's avonds muurvast staat,' zegt Sengers. 'Hier veel meer woningen bij bouwen, zal dat alleen maar erger maken. De mensen die verderop wonen gaat het om fijnstof. Ikzelf ben geïnteresseerd in het monument (Huize Rhijnhof) dat hierachter ligt, waar die flat bovenuit gaat torenen. Dus er zijn allerlei redenen waarom dit een minder goed idee is.'



'Heel mooi ontwerp'

Ook Ingeborg de Jong, directeur van projectontwikkelaar Timpaan, is op de protestactie afgekomen. Zij kent de bezwaren, maar benadrukt dat het project in samenspraak met alle betrokkenen zal verlopen. 'We zijn middenin het traject en we zullen met de voor- en tegenstanders in overleg gaan om een plan te maken dat passend is,' aldus De Jong.

Een ontwerp voor de nieuwe woontoren is er nog niet. Wel is duidelijk dat het gebouw volgens De Jong zo'n 70 meter hoog gaat worden. 'Uiteraard gaan we een heel mooi ontwerp maken', zegt De Jong. 'We zullen dan ook mooie plaatjes maken en laten zien hoe het in de omgeving gaat passen. Het kan echt een landmark op deze locatie gaan worden, waar veel mensen ook weer met plezier straks zullen gaan wonen.'



Bestemmingsplan aanpassen

Tot die tijd moet er nog een hoop gebeuren. Eerst moet het bestemmingsplan nog worden aangepast door de gemeente. Ook wordt er een derde participatieavond belegd, waarbij iedereen -net als bij de voorgaande edities- z'n bezwaren kenbaar kan maken. 'We hebben al de nodige opmerkingen opgehaald, 'zegt De Jong. 'Daar houden we natuurlijk gewoon rekening mee bij de uitwerking van de plannen.'

Over anderhalf tot twee jaar hoopt de projectontwikkelaar te kunnen beginnen met de bouw van de toren. Die bouw neemt ook zo'n anderhalf jaar in beslag. Dus over dik drie jaar moet de woontoren wat de projectontwikkelaar betreft gerealiseerd zijn. De omwonenden hopen dat de lokale politiek nog een stokje voor de torenflat weet te steken. Door te hameren op het stemadvies dat ze mensen in de buurt zullen meegeven voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen, probeert het comité de plannen alsnog tegen te houden.