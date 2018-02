Deel dit artikel:











Dominant ADO verslaat Willem II in slotseconden Nasser El Khayati gaat voorop in de feestvreugde. (Foto: Soccrates Images) Nasser El Khayati (links) knuffelt Bjorn Johnsen tegen Willem II. (Foto: Orange Pictures) Nasser El Khayati krijgt een stevige charge tegen Willem II. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in de thuiswedstrijd tegen Willem II op het nippertje drie punten in de wacht gesleept. In blessuretijd maakte Nasser El Khayati met een benutte penalty de winnende treffer: 2-1. Daarmee heeft het op de achtste plek staande ADO het verschil met de Tilburgse nummer 15 uitgebreid naar vijftien punten.

Pas in de 92ste minuut slaagde ADO Den Haag erin zich te belonen voor een enorm veldoverwicht tegen Willem II. El Khayati bezorgde zijn ploeg een meer dan verdiende zege.

De middenvelder mocht van elf meter aanleggen, omdat Kostas Tsimikas wel heel opzichtig aan het shirt van Lex Immers ging hangen. ADO vierde de zege uitbundig, maar mocht zich wel aanrekenen dat het niet eerder met de Brabantse laagvlieger afrekende.

De middenvelder mocht van elf meter aanleggen, omdat Kostas Tsimikas wel heel opzichtig aan het shirt van Lex Immers ging hangen. ADO vierde de zege uitbundig, maar mocht zich wel aanrekenen dat het niet eerder met de Brabantse laagvlieger afrekende. ADO deed heel veel goed voor een enthousiast publiek. De formatie sprong alleen veel te slordig om met de vele kansen. Fran Sol liet ADO zien hoe je wel met mogelijkheden moet omgaan. De Spaanse spits benutte kort voor rust de eerste mogelijkheid voor Willem II.

Vooral Immers mocht zich echter verwijten dat hij in de eerste helft niet minimaal eenmaal scoorde. Na rust miste ook Bjørn Johnsen in kansrijke positie. De Noorse spits revancheerde zich in de 69ste minuut, toen hij op aangeven van El Khayati gelijkmaakte. Diezelfde Johnsen miste na zijn gelijkmaker voor open doel, waarna El Khayati in blessuretijd ADO alsnog de winst bezorgde.





Scoreverloop ADO Den Haag - Willem II 2-1 (0-1): Sol (40'), Johnsen (69'), El Khayati (90+2', strafschop) Sol (40'), Johnsen (69'), El Khayati (90+2', strafschop) ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg (Duplan, 62') Willem II: Branderhorst; Lewis, Lachman, Meissner (Van der Linden, 81'), Tsimikas; Croux, Enoh (Lieftink, 46'), Chirivella, El Hankouri; Sol, Ogbeche Gele kaarten: Chirivella, Lewis, Lachman (Willem II) Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Kooij Toeschouwers: 9.966 (Cars Jeans Stadion, Den Haag) LEES OOK: Ad Melkert voorzitter van RvC ADO Den Haag