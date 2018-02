Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij Wijhestraat in Den Haag Steekpartij in de Wijhestraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Wijhestraat in Den Haag heeft zaterdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand gewond geraakt. Eén persoon is aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat de verwondingen niet ernstig zijn. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek in de straat.