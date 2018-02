ADO-matchwinnaar El Khayati heeft een 'goed huwelijk' met Willem II

DEN HAAG - Wedstrijden beslissen, daar leeft Nasser El Khayati voor. Wat dat betreft stond hij alweer een tijdje droog, maar met zijn doeltreffende strafschop schoot hij ADO Den Haag zaterdagavond op het allerlaatste moment nog langs Willem II (2-1). 'Het is lekker om eindelijk weer beslissend te zijn', geeft hij toe.

En wéér tegen Willem II. 'Tot nu toe is het een goed huwelijk, denk ik. Die ploeg ligt me wel. Maar misschien heb ik ook wel een aantal wedstrijden iets minder gespeeld. Omdat je niet scoort of echt beslissend bent, wat de verwachtingen zijn.'

'Niet dat ik echt slecht speelde de afgelopen wedstrijden, dat vond ik helemaal niet', meent de middenvelder. 'Maar het is wel weer lekker om beslissend te zijn. Dit smaakt naar meer.'

