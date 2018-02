Deel dit artikel:











ADO-speler Ricardo Kishna na debuut als voetbalcommentator: 'Dit ga ik wekelijks doen' ADO-speler Kishna als commentator (foto:Soccrates.com) ADO-speler Kishna als commentator (foto:Soccrates.com)

DEN HAAG - Hij was dol enthousiast na zijn debuut op Radio West. ADO Den Haag-speler Richardo Kishna zat zaterdagavond als co-commentator naast verslaggever Jim van der Deijl en genoot zichtbaar van zijn rol. 'Of dit iets is voor na mijn carriere? Hoezo? Dit ga ik wekelijks doen, haha.'

De geblesseerde speler van ADO vervolgt: 'Het is spannend, je zit zo in die wedstrijd. Je bent supporter en commentator tegelijk. Of het anders is dan kijken als supporter? Ja, je zit er zo diep in. Als supporter scheld ik nog wel eens, dat kan nu niet.' ADO Den Haag won met 2-1 van Willem II nadat Nasser El Khayati in de blessuretijd een penalty verzilverde. Het commentaar bij de winnende treffer werd gedaan voor Kishna.

LEES OOK: Ad Melkert voorzitter van RvC ADO Den Haag