Farbod Moghaddam wint Leids Cabaret Festival

LEIDEN - Farbod Moghaddam (30) is winnaar geworden van het Leids Cabaret Festival. De Hagenaar won de juryprijs en liet in finale in de Leidse Schouwburg zijn rivalen Kasper van der Laan en het trio Jeroens Clan achter zich.

Ook het publiek mocht een winnaar aanwijzen, zij hadden een andere voorkeur dan de jury en riepen Kasper van der Laan uit tot winnaar van de publieksprijs.



Volgens het juryrapport 'heeft Farbod de jury bij elk optreden opnieuw ontroerd. Niemand anders dan hij kan ons dit verhaal vertellen. Hij heeft een eigen stem en een eigen blik op de wereld. Hij is goed in doordenkgrappen en zet het publiek vaak op het verkeerde been. Zijn show Gelukstreffers is intelligent, verrassend en hijzelf is heel erg schattig.'

'De show gaat over een jongen uit Iran die naar Nederland vlucht. Door de ogen van een kind van vijf laat hij ons zien hoe je hier welkom wordt geheten. Door die vorm te kiezen laat Farbod verbeeldingskracht zien en maakt hij iets pijnlijks, grappig. De zelfspot schuwt hij gelukkig ook niet', vindt de jury.

Het festival werd vorige week zondag afgetrapt door Hans Sibbel, Sanne Wallis de Vries en Merijn Scholten met een 'preek' op de kansel van de Pieterskerk in Leiden. Het waren korte conferences over de zin van het leven. Maandag telde het deelnemersveld acht aanstormende cabarettalenten in de voorrondes, van wie er in de loop van de week vijf afvielen.



40 jaar

Het Leids Cabaret Festival bestaat dit jaar 40 jaar en heeft sinds 1978 een groot aantal topcabaretiers voortgebracht. Gevestigde namen als Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim begonnen hun carrière tijdens deze jaarlijkse competitie.

De drie finalisten van het festival gaan in de maanden maart tot en met juni met de zogenoemde Finalistentour langs de Nederlandse theaters waar zij hun finaleshows nogmaals spelen.