GOUDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Gouderak aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Gouda

Een 18-jarige jongen raakte gewond aan zijn gezicht nadat hij in een horecazaak aan de Zeugstraat met een voorwerp werd gestoken. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden.