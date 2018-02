VVD is tegen sloop Zuiderstrandtheater blijkt uit kunst- en cultuurplan

DEN HAAG - Als het aan de VVD ligt dan wordt de Scheveningse boulevard een 'Broadway-aan-zee', komt er meer zichtbare kunst op straat en moeten de Haagse topinstellingen beter worden gepromoot. In het kunst- en cultuurplan dat zondag gepresenteerd is, trekken de liberalen hiervoor jaarlijks 850.000 euro extra voor uit.

De VVD is tegen sloop van het Zuiderstrandtheater voor een bedrijvenloods met woningen erop. Het Kurhaus kan het centrum blijven voor bijvoorbeeld Festival Classique en ook in de haven zien de liberalen graag een publiekstrekker.

VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis vindt dat het aanbod van kunst en cultuur een belangrijke voorwaarde is voor een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en instellingen. Zo wil de partij dat er meer Engelstalig aanbod komt. Het NDT moet door de gemeente beter gepromoot worden.



Oude gebouw Amerikaanse ambassade publiekstrekker

Het oude gebouw van de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout verdient wat de Haagse VVD betreft een publiekstrekker. Naast het Escher museum is er plek voor een hotel of een extra museum. Ook wil de VVD dat het huidige cultuurbudget beter wordt besteed. Revis: 'Veel geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur gaat op aan andere zaken. Kunst en cultuur worden vaak gebruikt als middel om politieke doelen te realiseren'.