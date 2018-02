Deel dit artikel:











Weekoverzicht: Sigarettenbende opgerold en politie krijgt geen EHBO-training Sigaretten in een supermarkt (Foro: Archief)

DEN HAAG - Een sigarettenbende wordt door de politie opgerold. Ze braken bij winkels in en namen vooral sigaretten mee die ze doorverkochten. De politie krijgt al jaren niet of nauwelijks EHBO-training terwijl ze vaak als eerste aankomen bij een ongeval. Dit en nog veel meer in het weekoverzicht van Omroep West.