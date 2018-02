Visrestaurant Simonis hoopt over twee weken weer open te kunnen

DEN HAAG - Visrestaurant Simonis aan de Gedempte Gracht is flink beschadigd geraakt door de grote brand zaterdag. Eigenaar Dennis Simonis, verwacht twee weken nodig te hebben om de schade te herstellen. De zaak was pas twee weken weer open na een grondige verbouwing.

Bij Dennis Simonis overheerst vooral opluchting een dag na de grote brand in zijn viszaak. De materiële schade is groot, maar dat vindt de vishandelaar niet het belangrijkste. 'Gelukkig zijn de bewoners goed weggekomen, al vinden we het wel heel vervelend dat ze overlast hebben gehad van de brand in onze zaak. We gaan ze allemaal een bloemetje brengen. 'Boven de viszaak zijn ongeveer twintig appartementen en de brand sloeg over naar het afvoersysteem dat door het hele complex loopt. De bewoners moesten op stel en sprong hun woning uit. Zes bewoners werden met met hoogwerkers naar beneden geholpen. Een bewoner ademde rook in en is in het ziekenhuis onderzocht.

De viszaak aan de Gedempte Gracht was net twee weken weer open na een grondige verbouwing. 'Jammer', vindt Simonis dat ze nu weer opnieuw kunnen beginnen, maar 'het is niet anders'. Het personeel is druk bezig om de schade te inventariseren. Simonis: 'Er is vooral veel waterschade. De rookschade valt gelukkig mee. We zijn nu aan het kijken wat kapot is en wat we nog kunnen gebruiken'.



Verkoop op straat

Als de schouders er flink onder worden gezet, verwacht Simonis de deuren van het restaurant over twee weken weer te kunnen openen. Tot die tijd kunnen liefhebbers hun visje halen bij een kraam voor het restaurant.