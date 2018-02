Deel dit artikel:











'De eerste wint nooit' Hagenaar Farbod Moghaddam verrast door overwinning op Leids Cabaret Festival Foto: Facebook Leids Cabaret Festival

DEN HAAG - De Haagse cabaretier Farbod Moghaddam had niet verwacht dat hij het Leids Cabaret Festival zou winnen. ‘Ik was als eerste aan de beurt, dan is het publiek nog niet opgewarmd’, laat de 30-jarige Hagenaar weten een dag na zijn overwinning in de Leidse Schouwburg.

Moghaddam verkeert nog in een overwinningsroes en kijkt met trots terug op het winnen van de juryprijs tijdens de 40e editie van het Leidsch Cabaret Festival. ‘Het was een hele spannende finale, iedereen was goed, divers en compleet anders.’ De Hagenaar, die oorspronkelijk uit Iran komt, had nooit gedacht dat hij de overwinning in de wacht zou slepen. ‘Ik had een hele slechte uitgangspositie, omdat ik als eerste het podium op moest. Het is een ongeschreven regel dat je dan niet gaat winnen.’ Maar ik dacht ik ga er gewoon voor.’ Zijn enthousiasme sloeg over op de jury en het publiek en de ongeschreven regel werd doorbroken. De jury beoordeelde zijn optreden hoger dan alle cabaretiers die nog na hem het podium op moesten. Volgens het juryrapport wist Moghaddam bij elk optreden het publiek te ontroeren en met zijn doordenkgrappen toeschouwers op het verkeerde been te zetten.

Nieuw programma Met het ontroeren van het theaterpubliek kan hij voorlopig nog doorgaan. ‘We gaan met de finalistentour nog het hele land door er staat nog 40 optreden op het programma.’ Daarna wil de cabaretier aan de slag met een nieuw programma. ‘Dat gaat langer worden dan de 25 minuten die mijn optreden nu duurt, ik moet dus flink gaan schrijven.’ Moghaddam hoopt dat zijn overwinning nieuwe deuren voor hem open op cabaretgebied. ‘Ik kijk nu al uit naar mogelijke nieuwe samenwerkingen.’