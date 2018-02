Man bijt en schopt politieagenten bij aanhouding

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 30-jarige man uit Alphen aan den Rijn is zondagochtend om 03.35 uur aangehouden omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van twee politieagenten. Een van de agenten werd daarbij in zijn arm gebeten. De andere agent werd geschopt door de verdachte.

De twee agenten surveilleerden in het uitgaansgebied van Alphen aan den Rijn, toen er een melding was binnengekomen dat er een lastige klant uit een café aan de Julianastraat was gezet. Nadat zij de man hadden aangesproken gooide hij een aantal fietsen op de grond en werd hij aangehouden voor baldadigheid.

Tijdens het vervoeren van de verdachte verzette hij zich en trapte hij diverse malen tegen het raam van de politieauto. De verdachte staakte zijn verzet niet en wist een van de agenten hard in zijn arm te bijten. De andere agent werd door de verdachte geschopt.



Aangifte van mishandeling en belediging

Ook beledigde de man de beide agenten en bespuugde hen. Op het politiebureau vernielde hij een celdeur en weigerde hij medewerking aan een blaastest. De beide politieagenten hebben aangifte gedaan van mishandeling en belediging.

Naar omstandigheden gaat het goed met de politieagenten. De politie onderzoekt de zaak.